Radamel Falcao já foi operado à face, depois de ter sofrido uma fratura no rosto no treino de domingo do Galatasaray.

«Com a minha companheira de batalha, seguimos em frente, meu amor. Graças a Deus correu tudo bem», escreveu o antigo avançado do FC Porto nas redes sociais, com uma fotografia em que está com a mulher.

Segundo os médicos do hospital em que Falcao foi operado, em Istambul, o internacional colombiano deve ter alta dentro de dois dias.

Falcao leva 15 jogos esta época pelo Galatasaray, com oito golos marcados.