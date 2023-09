Gedson Fernandes renovou contrato com o Besiktas, informou o clube.



Segundo as Águias Negras, o novo vínculo do médio é válido até 2027. O jogador de 24 anos acrescenta assim um ano ao contrato anterior.



O internacional português em duas ocasiões está ligado ao Besiktas desde 2021/22. Após um empréstimo ao Rizespor, Gedson fixou-se como titular do clube de Istambul e participou em 45 jogos desde a época passada.