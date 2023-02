O futebolista do Sivasspor, Uğur Çiftçi, anunciou esta segunda-feira, na sequência do sismo que abalou a Turquia e a Síria, que vai disponibilizar as instalações do Complexo Desportivo a que dá nome, em Sivas, para «abrigo» às pessoas necessitadas.

«Devido ao terramoto, as partidas não serão disputadas. As nossas instalações estarão abertas para abrigo», referiu o jogador de 30 anos da equipa turca, numa mensagem através da rede social Instagram.

Çiftçi é, além de futebolista, proprietário deste recinto desportivo em Sivas. Foi inaugurado em novembro de 2020, com o objetivo de poder captar jovens para a prática desportiva e, em particular no futebol, para potenciais valores para o Sivasspor.

Sivas fica a mais de 350 quilómetros da zona onde se registou o tremor de terra desta madrugada, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter. O tremor ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa) desta segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Entretanto, um novo sismo de magnitude superior a 7 na escala de Richter abalou o sudeste da Turquia. De acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, o sismo foi registado às 13h24 locais (10h24 em Lisboa), com epicentro a quatro quilómetros da cidade turca de Ekinozu, e uma intensidade de 7,5 graus na escala de Richter.