Mircea Lucescu deixou o comando técnico do Dínamo Kiev e anunciou a retirada.



A decisão do romeno em retirar-se do futebol foi comunicada na conferência de imprensa imediatamente após a derrota no Clássico frente ao Shakhtar Donetsk, recebendo aplausos. No entanto, o emblema de Kiev, na nota emitida nas redes sociais, refere apenas que o treinador deixou o cargo.

O histórico treinador, de 78 anos, conquistou 36 títulos, tendo passado por Corvinul Hunedoara, Dinamo Bucarest, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bucareste, Inter, Galatasaray, Besiktas, Zenit e Shakhtar Donestk, além de ter treinado a Roménia e a Turquia.



Lucescu esteve, lembre-se, ligado ao Shakhtar Donetsk durante 12 temporadas, tendo feito parte de uma era de sucesso do clube. Assinou pelo rival Dínamo em 2020 e conquistou três títulos: o campeonato, a Taça e a Supertaça da Ucrânia.