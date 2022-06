A FIFA decidiu, esta terça-feira, alargar o período especial de suspensão de contratos de jogadores e treinadores afetados pela guerra na Ucrânia até ao final da próxima época, de forma a que estes profissionais possam continuar a trabalhar noutros países.

«Se os clubes da Federação Ucraniana de Futebol ou da Federação Russa de Futebol não chegarem a acordo com os seus jogadores e treinadores estrangeiros antes de 30 de junho de 2022, estes profissionais têm o direito de suspender o seu contrato até 30 de junho de 2023», pode ler-se no comunicado do organismo.

Recorde-se que, em março, a FIFA tinha permitido, de forma temporária, a contratação fora das janelas de mercado devido à invasão russa em território ucraniano e consequente suspensão das competições desportivas.