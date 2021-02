O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, perdeu este domingo na receção ao Zorya, por 1-0, em Kiev, num jogo com um final incrível, na 16.ª jornada da primeira liga ucraniana.

Após o 0-0 ao intervalo, a equipa laranja ficou com mais um em campo na sequência da expulsão de Juninho, na equipa do Zorya. O brasileiro teve uma entrada imprudente numa perna de Júnior Moraes e a árbitra Kateryna Monzul, após recorrer às imagens do vídeo-árbitro, expulsou o número seis dos visitantes.

Os da casa tiveram depois várias ocasiões claras para marcar, mas foi o Zorya a dar um golpe de teatro no jogo, com um golo de Ivanisenya, mesmo em cima do final do quarto e último minuto de compensação.

Com este resultado, o Shakhtar sofreu a primeira derrota no campeonato, após nove vitórias e seis empates. Mantém os 33 pontos, no segundo lugar. O Zorya é terceiro, com 29. O Dínamo Kiev, líder com 34, joga ainda este domingo e pode aumentar a distância na liderança.