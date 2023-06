O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, considerou que os clubes sauditas «estão a cometer um erro» e deu o exemplo do que a China fez. Lembre-se que recentemente Ronaldo e Benzema mudaram-se para a Arábia Saudita e até ao fecho do mercado, outros futebolistas devem seguir-lhes os passos.



«Acho que a Arábia Saudita está a cometer um erro. Deveria investir em academias, treinadores e educar os seus jogadores. Comprar outros jogadores não melhorará o seu futebol. A China cometeu o mesmo erro. Nem tudo se trata de dinheiro. Os jogadores querem ganhar as melhores competições. E essas competições estão na Euorpa», começou por dizer, em entrevista ao canal neerlandês NOS.



«Digam-me um jogador que seja de topo e que esteja no auge ou perto disso e que tenha ido jogar para a Arábia Saudita. A Europa não perdeu estes jogadores. É verdade que alguns jogadores olham para a Arábia Saudita como forma de ganhar dinheiro no final da carreira», acrescentou.



O líder do organismo que rege o futebol europeu criticou os comportamentos dos jogadores e dos adeptos durante os jogos. «Temos de ser mais rigorosos, a situação tornou-se insuportável. Há uma pressão constante, discute-se cada decisão dos árbitros. A situação foi demasiado longe. Vamos conversar sobre o tema no final da temporada porque ainda não houve tempo. Espero uma proposta do comité de árbitros», defendeu.