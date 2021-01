A FIFA e as confederações continentais de futebol deram aquilo que, esperam, seja uma machadada final nas pretensões da criação de uma «Superliga» europeia.

Num comunicado conjunto, as instituições afirmam que «face à recente especulação sobre a criação de uma Superliga Europeus», uma liga fechada destinada à elite dos clubes europeus, reiteram que «tal competição não será reconhecida pela FIFA ou pela confederação correspondente» e que «a todo o jogador ou clube implicados numa competição assim não se permitiria participar em nenhuma competição organizada pela FIFA nem pela sua confederação correspondente».

«Os princípios universais do mérito desportivo, solidariedade, as subidas e descidas e a subsidariedade são a base da pirâmide futebolística, que garante o êxito global do futebol, que tem uma longa história de sucesso graças a estes princípios. A participação em competições mundiais e continentais terá sempre de ser conquistada no terreno de jogo», pode ler-se num comunicado assinado por Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, presidentes da FIFA e da UEFA, bem como pelos presidentes das restantes confederações continentais.

Entretanto, também a Associação de Ligas Europeias também já reagiu num comunicado de apoio à posição da FIFA e da UEFA, salientando que o modelo europeu é baseado no mérito desportivo com qualificações para as competições internacionais através das provas internas de cada país.

«Na pirâmide do futebol europeu, cada jogador e cada clube têm a oportunidade de se subirem desde a base até ao topo do futebol profissional [...] Estamos determinados a proteger este modelo e a forma como a indústria funciona», pode ler-se neste comunicado das Ligas Europeias, que prometem coordenação de medidas com a FIFA, UEFA e demais federações se a iniciativa de uma Superliga Europeia avançar.