Franco Israel foi homenageado pelo Sporting Club Artesano, o clube onde começou a dar os primeiros passos no futebol.



Após os compromissos da seleção do Uruguai, o guarda-redes do Sporting visitou Nueva Helvecia, terra natal, juntamente com Rodrigo Bentancur. Os dois receberam uma camisola e uma placa comemorativa.



Israel e Bentancur jogaram ambos no Sporting Club Artesano, clube que é presidido pelo pai do médio do Tottenham.

En dicho lanzamiento también se le hizo un reconocimiento a los jugadores de la selección uruguaya Rodrigo Bentancur y Franco Israel, los cuales iniciaron sus pasos en el Club Artesano y hoy son un orgullo para el club, Nueva Helvecia y el Uruguay entero.🇺🇾 pic.twitter.com/K6wxY57OZE — Mario Colman (@mariocolman) June 22, 2023