O Besiktas, líder da liga turca, recebeu e venceu este sábado o Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, por 2-1, em jogo da 29.ª jornada da I Liga turca de futebol.

A equipa de Istambul garantiu os três pontos graças a dois golos do antigo avançado do FC Porto, Vincent Aboubakar, que inaugurou o marcador aos 15 minutos e dobrou a diferença já na segunda parte, ao minuto 72. O camaronês leva 15 golos em 25 jogos em 2020/2021.

O Gaziantep reduziu de penálti, por Dicko, ao minuto 90.

Com este resultado, o Besiktas soma agora 60 pontos, levando cinco vitórias seguidas no campeonato. O Gaziantep está em sétimo, com 43 pontos, mas à mercê do oitavo, o Karagumruk, que tem 41 pontos e menos um jogo.

No outro jogo do dia, com o português Tiago Lopes como suplente não utilizado, o Denizlispor recebeu e venceu o Yeni Malatyaspor, por 3-2.

O resumo do Besiktas-Gaziantep: