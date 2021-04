O Leicester recebeu e venceu o West Bromwich Albion por 3-0, esta quinta-feira, em jogo da 32.ª jornada da Premier League inglesa.

Com Ricardo Pereira como suplente não utilizado, a equipa da casa resolveu o assunto na primeira parte, com os três golos.

Jamie Vardy inaugurou o marcador aos 23 minutos, Evans fez o 2-0 aos 26 minutos e, por fim, Iheanacho assinou o 3-0 final ao minuto 36.

Após duas derrotas seguidas, o Leicester vence e defende assim posição no terceiro lugar, com 59 pontos, mais quatro que o Chelsea. As raposas fecham o pódio, a sete pontos do Manchester United e a 18 do líder Manchester City. O West Bromwich, após duas vitórias moralizadoras ante o Chelsea e o Southampton, dá um passo atrás na luta pela permanência, mantém o 19.º e penúltimo lugar com 24 pontos, a nove do Burnley, primeira equipa em zona de salvação.