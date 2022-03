O atleta de biatlo, Yevgeny Malyshev, faleceu num combate entre ucranianos e russos nas imediações da cidade de Kharkiv, informou a federação de biatlo da Ucrânia.



O organismo deu conta da morte do atleta de 19 anos e mais tarde, a Nexta, televisão do Leste da Europa, confirmou a informação, citando as autoridades ucranianas.



Lembre-se que esta terça-feira também a FIFPro confirmou a morte de dois jogadores: Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko.