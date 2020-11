A transferência definitiva de Yvan Neyou do Sporting de Braga para o Saint-Étienne rende, no imediato, meio milhão de euros aos cofres dos minhotos, num encaixe que pode duplicar mediante objetivos, apurou o Maisfutebol.

Do outro meio milhão de euros do acordo, 250 mil são garantidos quando o médio realizar dez jogos pela equipa principal. Os outros 250 mil, quando Neyou fizer um total de 25 jogos pelos «verts». Contudo, estes objetivos são válidos a partir do momento da mudança. Não entram nas contas, por isso, os nove jogos que Neyou já fez pelo emblema francês em 2020/2021.

Os bracarenses reservam 20 por cento de uma futura venda ou empréstimo do atleta de 23 anos do Saint-Étienne para outro clube.

Com formação feita por inteiro no futebol francês, Neyou estreou-se como sénior no Sedan. Jogou depois no Laval, antes da mudança para Portugal, na época 2018/2019. No Sporting de Braga, em ano e meio, fez 21 jogos e dois golos pela equipa B e um pelos sub-23.