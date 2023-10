Miguel Vítor, antigo internacional português, capitão da equipa israelita do Be’er Sheva, divulgou uma história de uma criança raptada pelo Hamas e recorreu às redes socias para fazer um apelo.

«Olá, eu sou o Miguel Vítor e sou o capitão do Hapoel Be’er Sheva. Como parte dos atentandos terroristas cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro, muitas crianças foram raptadas. Uma dessas crianças é o Ohad que faz 9 anos hoje», começa por enunciar o central.

«O Ohad é um adepto fanático da equipa que represento, adora desporto e gosta de futebol de ténis, também joga xadrez. Estas são as coisas que as crianças pequenas devem fazer, desfrutar do desporto e cerscer em paz. É inaceitável que o Hamas mantenha estas crianças e nem sequer permita que recebam tratamento por parte da Cruz Vermelha», acrescentou.

A finalizar. Miguel Vítor deixa um apelo. «Apelo a todas as pessoas do mundo a todos os apoiantes do futebol que condenem o grupo terrorista Hamas e exijam a libertação dos reféns. Esperamos por ti Ohad», escrevei ainda o jogador do Hapoel Be’er Sheva.