O preço de ser a estrela de San Siro. Rafael Leão não marca para a Liga desde setembro e, este sábado, foi assobiado durante a partida do AC Milan, em casa, no momento de ser substituído. Depois do jogo frente ao Sassuolo, que até culminou em vitória, por 1-0, e para evitar especulações, Stefano Pioli garantiu que os protestos espelham a estima e expectativas depositadas pelos adeptos no português.

Ainda assim, o técnico dos rossoneri admitiu que Leão não está ainda totalmente recuperado da lesão muscular nos bíceps femoral, na perna, que afastou o avançado dos relvados entre novembro e dezembro. Portanto, Pioli espera que Leão retome a condição física ideal no novo ano.

Olhando aos números, e excluindo as duas primeiras épocas do português no AC Milan – nas quais somou 13 golos e oito assistências em 73 jogos – esta temporada tem sido menos prolífera, mas nada de alarmante.

Em 2022/23, a melhor temporada de sempre de Leão, o português chegou ao fim de 2002 com oito golos e seis assistências em 20 jogos. Viria, até ao verão, a atingir os 16 golos e as 12 assistências em 48 partidas.

Antes, no final de 2021, o avançado havia anotado cinco golos e três assistências em 19 partidas. Nos meses seguintes, marcou 14 golos e fez 12 assistências em 42 jogos.

Na presente temporada, Rafael Leão marcou quatro golos e assistiu por quatro ocasiões em 20 encontros. Um patamar abaixo do expectável, certamente, mas a tempo de igualar as épocas mencionadas, sobretudo se o avançado evitar novas lesões.

Entretanto, o internacional português recorreu às redes sociais para lembrar: «Serei sempre eu contra mim mesmo...Obrigado 2023, 2024 vamos por mais».

O AC Milan, terceiro da Serie A, está no play-off de acesso aos “oitavos” da Liga Europa. Os “rossoneri” estreiam-se em 2024 com a receção ao Cagliari, na noite de 2 de janeiro, em partida dos “oitavos” da Taça de Itália.