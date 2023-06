Arrigo Sacchi reagiu de forma emocionada à morte de Silvio Berlusconi, esta segunda-feira, aos 86 anos.

«Estou triste. apesar de tudo, não esperava. Era brilhante. Um amigo a quem devo tudo», afirmou em lágrimas o técnico ao receber a notícia do falecimento do homem que o levou ao comando técnico do Milan, liderando uma equipa que brilhou no futebol italiano e europeu no final da década de 1980 e início da de 1990.

«Berlusconi era um homem generoso e tentou mudar este país», declarou Sacchi, antigo selecionador italiano, à agência de notícias ANSA, recordando os tempos no Milan: «Ele via mais longe. Quando me levou para o Milan, disse-me "ou és louco ou és um génio", mas, mediante os resultados, vais dar-me a resposta...».

O treinador de 77 anos recordou ainda quando conheceu Berlusconi, num jogo em setembro de 1986, quando treinava o Parma e defrontou o Milan. «No final da partida, quis-me conhecer e me disse "vou seguir-te de perto. Vamos ver-nos novamente." ​​Seis ou sete meses depois, ele ligou-me de volta para ir treinar o Milan. Manteve sempre a sua palavra», concluiu.