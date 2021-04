Andrea Pirlo deu um voto de confiança aos avançados da Juventus na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste domingo com a Fiorentina numa altura em que a equipa de Turim está no quarto lugar da Série A, a onze pontos do líder Inter Milão, e luta pela qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época. O treinador diz que Dybala está a melhorar, depois de ter estado lesionado, Morata também está a crescer e deixou uma palavra especial para Cristiano Ronaldo.

É o primeiro ano em que Cristiano Ronaldo não está a lutar pelo título em Itália e o avançado tem dado alguns sinais de mal-estar no clube, mas Pirlo garante que o internacional português está com o mesmo espírito de sempre.

«Não sei se é período o mais difícil desde que ele chegou à Juventus, estou no meu primeiro ano. Tenho uma excelente relação com ele. É normal quando alguém quer sempre dar o máximo e quer sempre vencer tenha certos comportamentos. Ele até fica chateado quando não vence uma peladinha», referiu o treinador em conferência de imprensa.