A duas semanas da receção ao Sporting para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, Massimiliano Alegri teve uma boa notícia no treino da Juventus nesta quinta-feira.

Federico Chiesa voltou aos treinos após o problema físico no joelho direito que o obrigou a ser substituído no jogo com o Inter de Milão (19 de março) apenas 17 minutos após ter sido lançado no jogo já na segunda parte.

A Juventus deu precisamente conta do regresso de Chiesa aos trabalhos - ainda que sob vigilância - sendo expectável que o avançado possa voltar às opções já neste fim de semana na receção ao Hellas Verona.

Federico Chiesa lesionou-se com gravidade no joelho esquerdo em janeiro do ano passado e esteve quase 11 meses afastado dos relvados. Nesta altura ainda luta por regressar à melhor forma, tendo sido titular em apenas quatro dos 17 jogos em que participou em 2022/23.