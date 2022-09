O Bolonha anunciou a saída de Sinisa Mihajlovic do comando técnico da equipa.

Numa nota informativa publicada no site oficial, o emblema italiano fala de uma decisão «inevitável», pese embora os fortes laços emocionais criados com o treinador sérvio ao longo dos últimos anos.

Nota del Club | Sinisa Mihajlovic — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) September 6, 2022

Sinisa Mihajlovic estava no Bolonha desde janeiro de 2019. Nesta época, a quinta à frente da equipa da Serie A, ainda não tinha somado qualquer vitória: em cinco jornadas, o Bolonha somou três empates e duas derrotas, estando no 16.º lugar do campeonato.

Nos últimos anos, Mihajlovic tem lutado contra uma leucemia que chegou a obrigá-lo a interromper o trabalho no Bolonha.

«Foi a decisão mais difícil que tomei desde que sou presidente do Bolonha. Nos últimos anos vivemos com o Sinisa momentos bonitos e dolorosos que cimentaram uma relação que não foi só profissional, mas sobretudo humana», disse Joey Saputo.