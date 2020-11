O Milan lidera o campeonato italiano e a figura maior dos rossoneri é Zlatan Ibrahimovic que, aos 39 anos, continua num nível de elite. Para Brahim Díaz, jovem espanhol de 21, cedido pelo Real Madrid, o avançado sueco mostra que a idade no futebol é apenas um número.

«Ele tem a mesma idade do meu pai e vemos o que tem vindo a fazer, continua a marcar a diferença. No futebol não existe idade, se és jovem ou velho. Ele está a prová-lo, tenho muita ligação com ele, dá-me bons conselhos e dou-me bem com ele dentro e fora de campo», disse o jovem espanhol ao Movistar +.

Ao fim de sete jornadas, Zlatan é o melhor marcador da Serie A, com oito golos marcados, mais dois que o segundo, Cristiano Ronaldo.