O Empoli anunciou esta terça-feira o regresso do treinador Aurelio Andreazzoli, um dia depois de ter afastado Paolo Zanetti do comando técnico da equipa, face aos maus resultados que deixaram a equipa no último lugar da classificação da Série A neste arranque de temporada.

«O Empoli Football Club anuncia que confiou o cargo de treinador principal a Aurelio Andreazzoli. O técnico assinou contrato de um ano com opção de mais um», pode ler-se na nota divulgada pelo clube que, ainda no passado domingo foi goleado pela Roma de José Mourinho (7-0), naquele que foi o quarto desaire em outros tantos jogos na liga italiana.

Este será um regresso de Andreazzoli, de 68 anos, ao Empoli, após as épocas 2017/18 e 2018/19.

Na época passada, o antigo treinador da Roma e Génova comandou o Ternana, que terminou a edição 2022/23 da Serie B no 14.º lugar.