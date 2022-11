O empresário de Karsdorp, Johan Henkes, exigiu nesta quinta-feira explicações a José Mourinho e à Roma sobre as declarações do treinador português após o empate com o Sassuolo, nas quais Mourinho dizia ter convidado «um jogador» a procurar clube depois de se ter sentido «traído».

Apesar de o técnico não ter referido o nome do atleta em causa, a imprensa italiana revelou que as críticas eram para o neerlandês, o que não agradou nada ao representante de Karsdorp.

«Estamos surpreendidos com as declarações de Mourinho, que estão a ser entendidas como apontadas ao Rick, sem que Mourinho ou a Roma tenham sequer mencionado o nome dele», declarou na televisão pública dos Países Baixos.

«Queremos uma explicação do clube ou do treinador sobre as palavras dele. Não é assim que se trata um jogador que está há cinco anos na Roma», acrescentou.