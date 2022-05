Agora já ninguém pode «roubar» o scudetto a Stefano Pioli. O treinador do Milan tinha dado conta, no decorrer da festa do título, que tinha perdido a medalha de campeão, ainda no campo do Sassuolo, onde os rossoneri acabaram por festejar o título, mas agora tatuou o título no antebraço e passa a ter uma recordação «eterna» do seu primeiro título de campeão.

O treinador lamentou a perda do simbólico objeto, pedindo a sua restituição a quem o encontrar, lembrando que era o seu primeiro título de campeão. No entanto, um dia depois, o treinador italiano resolveu o problema, digamos, de forma definitiva.

Acompanhado pelo filho Gianmarco, que faz parte da sua equipa técnica, visitou o estúdio de Orazio Schipani, proprietário do Spektrum Tatoo, assumido adepto do Milan, para tatuar o símbolo do 19.º scudetto do Milan no antebraço esquerdo.

Mesmo sem a medalha de campeão, já ninguém tira o título a Pioli.