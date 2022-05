Que jogaço!

O Estádio Olímpico vestiu-se a preceito para receber esta quarta-feira a final da Taça de Itália, e não terá ficado desiludido: em campo, Inter de Milão e Juventus ofereceram um dos golos do ano. No final, sorriram os homens de Milão, com uma vitória por 4-2.

Barella abriu as hostilidades em grande estilo

Na capital italiana, não foi preciso muito para se viver o primeiro grande momento da noite: logo aos sete minutos, a Juve facilitou, deu espaço a Barella, e o criativo italiano rematou em jeito para o primeiro do encontro. Golaço.

Em desvantagem, os bianconeri acordaram. E de que maneira. A equipa de Allegri cercou a baliza adversária e foi acumulando oportunidades. Só a falta de eficácia e um grande Handanovic foram adiando o empate.

Mas se na primeira parte houve desinspiração bianconera, tudo mudou no início da etapa complementar, e em dois minutos. Aos 50 minutos, Handanovic, tão bem no primeiro tempo, deixou escapar a bola de Alex Sandro e fez-se assim o empate. Segundos depois, a defesa nerazzurra distraiu-se e deixou Vlahovic na cara do golo: o sérvio fez o resto.

Pela primeira em desvantagem, o Inter foi em busca de um golo que levasse pelo menos o jogo para prolongamento, e depois de algumas ameaças conseguiu-o. Bonucci derrubou Lautaro Martínez na área, Çalhanoglu pôs a bola no ângulo da marca de penálti.

Para todos os adeptos de futebol – menos os do Inter e os da Juventus –, o objetivo estava mais alcançado: mais meia-hora deste duelo.

Perisic não estava com paciência para penáltis

Perisic, esse, é que não estava com paciência para os penáltis.

Aos 98 minutos, novamente da marca dos onze metros, o internacional croata recolocou os homens de Inzaghi na frente, e quatro minutos volvidos, num pontapé «canhão» ao ângulo da baliza fechou as contas. A perder por dois golos, a Juventus não mais conseguiu reentrar na partida.

O Inter de Milão sucede precisamente à Juventus e conquista a Taça de Itália onze anos depois, a oitava da sua história. O scudetto está mais difícil, mas a Taça já está garantida, a juntar à Supertaça.