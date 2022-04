O Bolonha recebeu e bateu a Sampdória por 2-0 no jogo que encerrou a 32.ª jornada da Série A da liga italiana.

Depois de uma primeira parte sem golos no Renato Dell’Ara, a equipa da casa construiu a vantagem no segundo tempo com dois golos de belo efeito do austríaco Marko Arnautovic, marcados aos 61 e 76 minutos.

Com este triunfo, o Bolonha sobe até ao 12.º lugar da classificação da Série A, com 37 pontos, enquanto a Sampdória segue no 16.º posto, com apenas 29.