O Nápoles e a Roma empataram esta tarde, 2-2, num dos jogos de cartaz da 34.ª jornada da Serie A italiana.

No Estádio Diego Armando Maradona, Paulo Dybala deu vantagem aos romanos aos 59 minutos, de penálti, mas o empate surgiu seis minutos depois, por Mathias Olivera.

Nos giallorossi, Renato Sanches foi lançado a 20 minutos dos 90 – Rui Patrício e João Costa ficaram no banco – e foi com o médio português que o Nápoles (com Mário Rui no banco) fez a reviravolta: foi Oshimen, aos 84 minutos, a fazer o 2-1 de penálti.

Em cima do minuto 90, no entanto, Tammy Abraham marcou e fez o 2-2 final.

Em Bérgamo, a Atalanta ganhou ao Empoli por 2-0, em casa.

Mario Pasalic, de penálti (42m), e Lookman (51m) fizeram os golos do encontro.

Antes, de resto, o Bolonha havia marcado passo com um empate (1-1) na receção à Udinese, de João Ferreira.

Martin Payero, aos 45+1 minutos, deu vantagem à formação de Udine, e as coisas ficaram ainda piores para o conjunto da casa aos 64 minutos quando Beukema foi expulso.

Ainda assim, mesmo com um a menos, os comandados de Thiago Motta conseguiram chegar ao empate, com um golo de Saelemaekers, aos 78 minutos.

Com estes resultados, o Bolonha continua em quarto lugar, com 63 pontos, mais quatro do que a Roma, quinto classificado. A Atalanta está em sexto, com 57 pontos, mas menos um jogo.