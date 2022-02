Arrigo Sacchi colocou o FC Porto ao lado do Manchester City e do Liverpool entre as equipas que jogam melhor futebol na Europa na atualidade, numa entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport a propósito do recente dérbi de Milão em que os rossoneri venceram os neroazzurri.

O antigo selecionador de Itália e antigo campeão da Europa à frente do Milan, falava do trabalho de Simone Inzaghi (Inter Milão) e Stefano Pioli (Milan) quando fez a comparação.

«São dois bons treinadores, têm de acreditar ainda mais no que fazem e no seu próprio jogo. Precisam de mais convicção para dar estilo à equipa. Veja-se o Liverpool, o Manchester City, mas também o FC Porto, as equipas que estão a exprimir o melhor futebol da Europa», destacou o experiente treinador italiano.