Depois da goleada ao Sassuolo (6-1) e da vitória sobre a Juventus (2-1), o Nápoles foi travado esta sexta-feira, em casa, pelo Torino, com um empate 1-1, no jogo de abertura da 28.ª jornada da Série A da liga italiana.

Um jogo equilibrado no Estádio Diego Armando Maradona, com poucas oportunidades e sem golos até ao intervalo. Mário Rui foi titular no lado esquerdo da defesa napolitana e foi ele que fez a assistência que permitiu ao Nápoles desbloquear o marcador, aos 61 minutos, com uma finalização do georgiano Kvaratskhelia.

O Nápoles parecia embalado para mais uma vitória, mas o Torino empatou, três minutos depois, por Sanabria. Até ao final do jogo, a equipa da casa andou a chocar contra o muro do Torino e o jogo acabou com uma tremenda vaia dos adeptos para o Nápoles e para o treinador Francesco Calzona.

Com este empate, o Nápoles segue no sétimo lugar, com 44 pontos, fora dos lugares de acesso à Europa, enquanto o Torino é décimo, com 38 pontos.

O Nápoles prepara-se agora para visitar o Barcelona, para o segundo jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões depois de, na primeira mão, ter também empatado, em casa, 1-1.

