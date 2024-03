O Inter venceu esta segunda-feira o Génova por 2-1 e é ainda mais líder da Liga italiana, agora com 15 pontos de diferença para a vice-líder Juventus.

Asllani inaugurou o marcador para os nerazzurri, assistido por Alexis Sánchez. Oito minutos depois, o chileno dobrou a vantagem na conversão de um penálti.

Com Vitinha ainda no banco, o golo do Génova surgiu na segunda parte (54), com um remate forte a sair do pés de Vasquez. O português acabou por entrar, aos 63 minutos, mas nada conseguiu fazer para mudar o rumo do encontro.

Em grande forma, o Inter venceu todos os jogos que realizou em 2024: são 11 vitórias, nove para a Serie A italiana.

Com este resultado, a equipa de Inzhagi tem agora 72 pontos, mais 15 que a Juventus. O Génova está em 12.º, com 33.