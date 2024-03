A Juventus foi a casa do Nápoles perder, por 2-1, e afastar-se ainda mais do Inter, líder do campeonato.

Este domingo, no Estádio Diego Armando Maradona, a equipa da casa começou a vencer, aos 42 minutos, com Kvaratskhelia em destaque e a abrir o marcador.

Aos 81 minutos, foi Chiesa quem voltou a dar esperança à Juventus, empatando a partida, depois de assistência de Carlos Alcaraz.

O herói da noite foi o italiano Raspadori, que entrou aos 65 minutos e marcou o golo da vitória, na recarga de um penálti falhado por Osimhen.

Do lado da Juventus, o português Tiago Djaló não saiu do banco, tal como no Nápoles, com Mário Rui manter vestido o fato de treino.

Relativamente à classificação, o Nápoles soma três pontos e sobe ao sétimo lugar, com 43, enquanto que a Juventus mantém o segundo lugar, com 57, mais um que o AC Milan e menos 12 que o Inter, que joga esta segunda-feira frente ao Génova.