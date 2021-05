Andrea Pirlo não sabe se Cristiano Ronaldo vai continuar na Juventus, mas garante que o internacional português continua muito «focado» nos treinos e nos jogos. O treinador italiano desvalorizou ainda as notícias que falam na contratação de um novo treinador para a equipa de Turim e comentou o possível final da carreira de Buffon.

A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus continua a ser tema de conversa em Itália, agora com um possível regresso ao Manchester United, mas Pirlo garante que desconhece qualquer intenção do jogador em deixar o clube no final da época. «Ainda o vejo com a nossa camisola e continuo a vê-lo focado. Sacrificou-se na final porque queria vencer a Taça de Itália. Ele está a pensar no jogo de amanhã, o futuro logo se verá», atirou o treinador em conferência de imprensa.

Quanto às notícias que falam numa nova equipa técnica para a Juventus. «Não leio os jornais. Não lia como jogador e continuo a agir da mesma forma como técnico. A única coisa na qual penso é em fazer o meu trabalho», referiu.

O treinador não lê jornais, mas garante que gostava de continuar a comandar a vecchia signora. «Claro que sim. A direção vai tomar sua decisão, mas sem dúvida que queria continuar porque amo o futebol, amo ser treinador e amo a Juventus, que me deu tantas alegrias como jogador e a oportunidade de iniciar essa nova trajetória», comentou.

Quanto a Buffon, que está mesmo ed saída da Juventus. «Se ele se retirar, o futebol perde um monumento. Conheço-o desde os quinze anos e admiro-o pela vontade que continua a ter em cada sessão de treino, como se fosse a de uma criança», referiu.

A Juventus prepara-se para defrontar o Bolonha, na última jornada da Série A, partindo do quinto lugar, mas ainda com expetativa de ultrapassar o Nápoles ou Milan para chegar a um lugar que lhe permita voltar à Liga dos Campeões na próxima época.

«Depois da derrota com o Milan davam-nos como mortos. Agora levantamo-nos e vamos pensar primeiro no nosso jogo e depois veremos o resultado dos outros», comentou ainda o técnico italiano.