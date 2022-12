Maurizio Sarri, treinador da Lazio, e José Mourinho, treinador da Roma, receberam uma bela prenda de Natal, como a renovação do relvado do Estádio Olímpico que já tinha sido alvo de duras criticas da parte dos dois treinadores que partilham o recinto na liga italiana.

Durante a paragem para o Campeonato do Mundo, a Sport e Salute, a empresa que gere as instalações do estádio da capital italiana, renovou o relvado, com várias intervenções ao longo das últimas semanas, a pensar no restante da temporada da Série A, mas também noutras competições que estão previstas para aquele estádio.

José Mourinho referiu-se várias vezes do mau estado do relvado ao longo da época e, há poucos meses, disse mesmo que «jogar naquele piso é como correr numa praia portuguesa».

Maurizio Sarri, por seu lado, também não estava nada satisfeito com o «tapete» do Olímpico. «Faço as minhas equipas jogarem com 700 passes no terreno, portanto, as condições não são adequadas para mim», referiu também o treinador da Lazio a meio da época.