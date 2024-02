Renato Sanches está de volta ao banco da Roma que esta segunda-feira recebe o Cagliari no Estádio Olímpico em jogo da 23.ª jornada da Série A italiana.

Acompanha aqui o Roma-Cagliari (19h45)

O internacional português tinha sido chamado pela última vez, ainda por José Mourinho, a 3 de janeiro, para o jogo com a Cremonese, mas acabou por não ser utilizado.

A última vez que o médio foi a jogo foi ainda em 2023, a 17 de dezembro, no triunfo da Roma em Bolonha (2-0), num jogo em que o médio português entrou ao intervalo e saiu 19 minutos depois, com problemas físicos.

Na antevisão do jogo desta segunda-feira, o treinador Daniele de Rossi já tinha anunciado que Renato Sanches estava convocado. «Ele já treinou normalmente, com o resto dos companheiros. Vamos ainda ter de ter alguns cuidados com ele, uma vez que esteve fora da competição por várias semanas, mas está mais perto de voltar do que o Smalling e vamos convocá-lo», anunciou o novo técnico da Roma.

No jogo desta noite, o português Rui Patrício é titular.