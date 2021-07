Franck Ribéry está sem clube depois de ter terminado contrato com a Fiorentina e, em declarações à Toscana TV, considera que o clube de Florença não respeitou o empenho que dedicou ao clube nos últimos dois anos.

«Nestes últimos dois anos dei o melhor de mim, mas o meu compromisso não foi reconhecido», lamenta o antigo internacional francês de 38 anos.

O experiente médio queria jogar mais um ano na equipa viola, mas sem proposta de renovação, está à procura de outro clube, de preferência da Série A. «Queria ficar mais um ano na Fiorentina, agora não sei o que vou fazer no futuro próximo. De qualquer forma, gostaria de continuar em Itália», desabafou.

Consumado o divórcio, Ribéry disse-lhe o que lhe ia na alma, sem esconder alguma amargura por não poder continuar a vestir a camisola viola. «Nunca quis falar mal do clube, mas o último período foi um pouco difícil. Foi duro porque nas ultimas três ou quatro semanas ninguém me chamou, não me disseram nada, isso significa que me faltaram um pouco ao respeito. Parece que o que dei nestes dois anos não foi reconhecido. Por outro lado, a cidade é linda e os adeptos também, tal como o balneário», prosseguiu.

Quanto ao passado, Ribéry ficou surpreendido por a Fiorentina ter jogado nas duas últimas épocas para não descer. «Antes de eu chegar a Fiorentina era um clube importante em Itália. Não esperava jogar para não descer nestes dois anos, mas no futuro podem fazer-se coisas boas. Espero que a Fiorentina regresse aos voos mais altos, é um clube importante para toda a Itália e foi por isso que vim. Os adeptos merecem mais», destacou ainda o experiente jogador francês.