Joel Pohjanpalo, avançado finlandês do Veneza, esteve em particular destaque na vitória sobre o Spal (2-1), no passado sábado, em jogo da Série B da liga italiana e, no final do jogo, festejou a vitória com uma cerveja fresquinha junto dos adeptos.

Antes disso, fez duas assistências, ainda na primeira parte, para os golos de Tessamann (12m) e Pierini (34m). Já com o dever cumprido, o avançado foi substituído aos 81 minutos e, mal acabou o jogo, dirigiu-se ao bar mais próximo e pediu uma cerveja que bebeu no relvado, junto dos adeptos, enquanto tirava umas selfies.

Ora veja: