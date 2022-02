A Lazio venceu esta noite na deslocação ao terreno da Fiorentina, em jogo da 24.ª jornada da Serie A italiana.

Em Florença, a primeira parte terminou sem golos, mas não foi preciso esperar muito tempo para ver golos na etapa complementar.

Aos 52 minutos, Milinkovic-Savic deu vantagem à equipa romana, após assistência de Mattia Zaccagni.

À entrada para os últimos 20 minutos, Patric assistiu Ciro Immobile para o 2-0, e um autogolo de Biraghi fechou as contas a nove minutos dos 90.

Nos laziale, Jovane, jogador emprestado pelo Sporting, não saiu do banco.

Com este resultado, a Lazio está agora no sexto lugar, em igualdade pontual com a Roma, sétima classificada. A Fiorentina segue em oitavo, com 36 pontos, menos três do que o adversário desta noite.