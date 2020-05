Zlatan Ibrahimovic publicou uma mensagem enigmática no Instagram poucas horas depois de ter regressado a Milão, fazendo alusão ao documentário The Last Dance, transmitido na Netflix, que retrata a vida de Michael Jordan, com especial ênfase na temporada dos Chicago Bulls de 1997/98.

«Gostei de ver o The Last Dance. Agora já sabem o que é jogar com um vencedor. Quer gostem ou não. Se não gostarem, não joguem», escreveu o carismático avançado sueco.

Falta saber se a mensagem tem algum destinatário específico…

Ibrahimovic chegou discretamente a Milão na segunda-feira e, agora, vai ficar catorze dias de quarentena antes de juntar-se aos companheiros do Milan.