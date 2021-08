José Mourinho considerou o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United como «o negócio perfeito».

«A única coisa que digo, e que me parece evidente, lógica, é que se a Juventus, o Cristiano, e o United estão felizes, então é o negócio perfeito. Não me parece que seja preciso falar dele, joga, marca e ganha há 20 anos. Não faltam palavras», afirmou o técnico português da Roma, em conferência de imprensa.

Mourinho orientou Cristiano Ronaldo durante várias épocas no Real Madrid, entre 2013 e 2015, e também treinou os «red devils», entre 2016 e 2018, estando agora no comando técnico dos romanos.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça. No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.