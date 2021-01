Rafael Leão pediu desculpa nas redes sociais pelo penálti no dérbi de Milão, frente ao Inter, que se apurou para as meias-finais da Taça de Itália, com uma vitória por 2-1.

O Milan vencia por 1-0 a 20 minutos dos 90 e chegou ao empate por Lukaku, na sequência do penálti cometido pelo jogador português. Aos 90+7, quando já todos pensavam no prolongamento, Christian Eriksen decidiu a eliminatória com um grande golo de livre.

«Pela garra que metemos durante toda partida merecíamos outro resultado ... dar cara também nos maus momentos , por isso a todos que nos assistiram peço desculpas pela minha abordagem ao lance», escreveu Rafael Leão no Instagram.