Jorge Jesus falou nesta quarta-feira sobre o episódio de racismo que motivou a interrupção do jogo entre o Paris Saint-Germain e o Basaksehir, para a Liga Europa. A opinião do treinador do Benfica teve impacto mundial, com a imprensa internacional a falar em declarações polémica e vários comentadores, sobretudo no Brasil, a criticarem Jesus pela posição.



Jornais como a Marca (Espanha), Ole (Argentina), Globo Esporte (Brasil), Goal.com (Reino Unido) ou MediaSet (Itália) fizeram eco da postura de Jorge Jesus na reação ao incidente que marcou o duelo entre o PSG e o Basaksehir.



No Brasil, onde o treinador português continua a ser muito popular pela sua passagem pelo Flamengo, Jesus foi criticado por vários comentadores de futebol e por outras personalidades como o cantor Thiaguinho, que conta com 5 milhões de seguidores no Twitter e considerou que a postura do técnico é «inadmissível».



