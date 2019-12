Após a derrota na final do Mundial de Clubes, o Corinthians não perdeu tempo a provocar o Flamengo. O Timão recorreu a um «gif» de John Travolta, extraído de uma cena do filme Pulp Fiction (1994).



«Não jogamos hoje, mas chegamos a estar nos Trending Topics do twitter no Brasil. Alguém sabe porquê?», escreveu o rival do Mengão.



Lembre-se que o Corinthians foi a última equipa sul-americana a derrotar um clube europeu na final do Mundial de Clubes - Chelsea em 2012.



Não jogamos hoje, mas chegamos a estar nos TT's Brasil. Alguém sabe o por quê? 🤔 pic.twitter.com/0wHXmLou7P — Corinthians (@Corinthians) December 21, 2019