João Cancelo fez um gesto polémico no final do duelo entre o Manchester United e o Manchester City, que terminou com um triunfo dos «red devils». O lateral português cumprimentou o compatriota Bruno Fernandes, gesticulou e soltou um par de palavras, com um sorriso irónico.

O gesto de Cancelo faz lembrar outro famoso, de Paulo Bento, após a final da Taça da Liga entre Benfica e Sporting, em 2009.

Ora veja: