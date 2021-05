João Félix esteve esta sexta-feira à conversa com os jornalistas, na Cidade do Futebol, antes do treino da Seleção Nacional, e não fugiu a nenhuma pergunta: nem sequer a uma questão sobre como a cobiça de grandes clubes em Pedro Gonçalves e Nuno Mendes pode afetar os dois jovens.

«O Pote e o Nuno Mendes estão a atravessar um grande momento, foram campeões e fizeram uma grande época. É normal que estejam a ser cobiçados por grandes clubes da Europa, mas acho que isso não os vais afetar», começou por dizer João Félix.

«Isso depende de cada pessoa, mas eles são miúdos impecáveis, apesar do Pote ser mais velho do que eu, e não me parece que isso os vá afetar.»

Virando a agulha para o grupo de Portugal no Euro 2020, o avançado do At. Madrid referiu que se trata de um «grupo complicado», o que «está à vista e todos».

«Temos a França, temos a Alemanha, temos a Hungria. Pode acontecer até que o jogo com a Hungria se torne mais difícil do que o jogo com a Alemanha. É um Europeu e não sabemos o que vai acontecer. Mas estamos todos a preparar-nos da melhor forma para todos os jogos», sublinhou.

«Todos os adversários sabem que somos uma seleção muito forte e todas as outras equipas vão querer que estejamos fora o mais rapidamente possível. Mas vamos jogar à nossa maneira, fazer a nossa parte e tentar chegar o mais longe possível.»