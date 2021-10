João Mário parece ter voltado definitivamente ao radar da seleção portuguesa, depois de cerca de dois anos ausente das escolhas de Fernando Santos.

A boa época e o papel de destaque que tem tido no Benfica ajudaram o médio que já na época passada teve um papel determinante na caminhada do Sporting até ao título nacional.

Em conferência de imprensa nesta quinta-feira, João Mário foi questionado sobre se a forma como o Benfica joga o coloca mais em destaque e assumiu gostar das ideias de Jorge Jesus, com quem já tinha trabalhado.

«Não digo que tenha sido isso [uma forma de jogar diferente no Benfica]. Eu sou muito grato ao Benfica e ao treinador pela maneira como me receberam, mas não sei se foi só por isso que voltei à seleção. A verdade é que conheço bem as ideias do mister Jorge Jesus e adaptei-me rápido. É um futebol de que gosto, com o qual me identifico muito e isso ajuda», assumiu.