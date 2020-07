O jovem avançado do Sporting, Joelson Fernandes, considerou memorável a estreia pela equipa principal do Sporting, na quarta-feira, frente ao Gil Vicente, considerando realizado «um sonho de menino».

«Ontem [quarta-feira] realizei um sonho de menino, estrear-me com a camisola do Sporting no Estádio de Alvalade. Poder entrar ainda mais jovem do que lendas do clube só me dá mais alento e força para ser melhor a cada dia. Agradeço à minha família, ao Sporting, aos meus amigos, colegas e a todos os que, de uma forma direta ou indireta, me ajudaram ao longo desta caminhada», escreveu o jogador de 17 anos, esta quinta-feira, na sua conta pessoal, na rede social Instagram.

Lançado por Rúben Amorim aos 88 minutos do duelo da 29.ª jornada, Joelson (17 anos, quatro meses, três dias) tornou-se no terceiro mais novo de sempre a estrear-se pela primeira equipa dos leões, à frente de nomes como Luís Figo, Paulo Futre e Cristiano Ronaldo. Só Santamaria (16 anos, 11 meses, 12 dias) e Caneira (17 anos e um dia) superam a juventude do luso-guineense.