FIGURA: Salvador Agra

Sem Jhon Murillo, que acaba de sair para o futebol mexicano, a velocidade de Agra torna-se ainda mais fundamental para a estratégia da equipa beirã. Hoje, o extremo quase fez jus ao nome e foi Salvador da equipa do Tondela. Nas suas pernas assentou em boa medida a estratégia da equipa de Pako Ayestarán: transições rápidas e galgar metros para chegar com perigo à baliza contrária. Foi assim que o Tondela quase fez golo na única oportunidade que teve na primeira parte – onde correu mais de meio campo para servir Rafael Barbosa. Na segunda, aos 71m, o próprio Agra tomou o assunto como seu e atirou para o fundo da baliza para inaugurar o marcador. Não chegou para levar a vitória, porque haveria de surgir o merecido golo axadrezado quase em cima dos 90m.

--

MOMENTO: Minuto 88. De Santis faz de Musa

De Santis entrou para fazer companhia a Musa e acabou por fazer o papel do avançado croata. Após um canto, aos 88m, Musa tenta uma e outra vez aproveitar a falha de Trigueira. À segunda, Sagnan tira a bola quase em cima da linha de golo. Haveria de surgir o jovem avançado venezuelano oportuno para marcar o seu segundo golo na Liga e deitar abaixo o muro amarelo. Seria um castigo demasiado pesado aquela bola não entrar.

--

OUTROS DESTAQUES:

Cannon

O internacional norte-americano é lateral de raiz, mas esta noite jogou a central. Primeiro do lado direito num sistema de três defesas e depois mais ao meio num 4-4-2. Saiu-se bem e provou que a sua virtuosa polivalência durante mais de uma hora de jogo. Sem Porozo, desde início, e sem Tiago Ilori, a partir do intervalo, Cannon segurou as pontas ao lado de Abascal. Até que Salvador Agra surgiu à sua frente e desamparado não evitou o golo do Tondela. Este lance não é suficiente porém para apagar uma boa exibição fora de posição.

Ntep

Sobre o lado esquerdo do ataque axadrezado o camaronês mostrou-se perigoso. Na primeira parte teve duas boas ocasiões para abrir o marcador. Acabou por sair aos 54m, numa altura que Petit decidiu mudar o sistema.

Musa e De Santis

O que Musa semeou, De Santis acabou por colher. Pela forma como se movimenta, como segura a bola e controla o espaço dá para ver que o croata é um bom ponta-de-lança. A noite, porém, não foi feliz para o avançado de 23 anos cedido pelo Slavia de Praga. Musa tentou uma e outra vez bater Trigueira, mas não encontrou o caminho da baliza. Mesmo no lance do golo do Boavista tentou por duas vezes visar a baliza dos beirões. Acabaria por ser o venezuelano a ser feliz.

--

Rafael Barbosa

Se Agra é o pulmão ao jogo ofensivo do Tondela, o médio ex-Sporting é o cérebro. A criar nas costas de Dadashov (outra exibição razoável) ou a ocupar espaços à frente dos dois médios mais recuados, Rafael Barbosa é determinante. Esta noite, teve um golo feito nos pés, aos 32m, mas a bola saiu a centímetros do poste de Bracali.