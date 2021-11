O FC Porto B somou esta tarde o quarto empate consecutivo na II Liga – e o quinto jogo sem ganhar –, na receção ao Varzim (2-2).

A jogar em casa, os dragões estiveram a vencer por 2-0: Silvestre Varela assistiu João Marcelo para o 1-0 aos 15 minutos, e Gonçalo Borges fez o segundo à passagem da hora de jogo, assistido por Danny Loader.

Os poveiros reagiram cinco minutos depois, por Rodrigo Rêgo, e dez minutos depois chegou o empate, graças a um autogolo do guarda-redes portista Ricardo Silva.

As duas equipas ainda ficaram reduzidas a dez unidades no último quarto de hora: Gonçalo Borges viu o cartão vermelho aos 77 minutos, e pouco depois foi Rodrigo Rêgo a receber ordem de expulsão.

Com este resultado, o FC Porto B segue na 12.ª posição, com 12 pontos, ao passo que Varzim é antepenúltimo, com sete – também não ganha há cinco partidas.