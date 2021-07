A China saiu por cima ao final do sétimo dia dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, tendo chegado ao total de 40 medalhas e à liderança no número de medalhas de ouro (agora 19).

Os chineses conquistaram um total de nove medalhas esta sexta-feira, quatro delas de ouro, além de três de prata e duas de bronze. Distanciaram-se do Japão nas medalhas de ouro, uma vez que os nipónicos apenas conseguiram mais duas no mais alto lugar do pódio, para um total de 17. Além destas, o país anfitrião dos Jogos só conquistou mais um bronze neste dia.

Os Estados Unidos, que seguem no terceiro lugar, só conquistaram duas pratas e um bronze esta sexta-feira. Ainda assim, são o país com mais medalhas no total, mais uma que a China: 41.

O medalheiro conta desde quinta-feira com Portugal, graças ao bronze de Jorge Fonseca no judo.

Já um total de 70 nações – mais 11 do que na véspera – conquistaram medalhas em Tóquio 2020.

Consulte aqui o quadro completo de medalhados até ao momento nos Jogos Olímpicos.