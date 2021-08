Morhad Amdouni foi um dos atletas presentes à partida da maratona masculina dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quem não tivesse visto a prova pensaria que o 17.º indicaria uma prestação discreta, longe das atenções. Mas não foi assim.

Numa das muitas estações de abastecimento, Amdouni foi ‘apanhado’ a derrubar uma fila inteira de garrafas, antes de apanhar a última. Apesar de nem o COI, nem a World Athletics, se terem pronunciado sobre o caso, o gesto valeu ao francês muitas críticas nas redes sociais, dado que a maioria das pessoas consideraram que o gesto tinha sido intencional.

Perante a raiva dos internautas, Amdouni apresentou uma justificação para o sucedido, num post na rede social Instagram.

«Para a organização assegurar que as garrafas estão frescas, molham-nas com água, o que as torna escorregadias. É óbvio que tentei agarrar uma desde o início do abastecimento, mas escorregavam assim que lhes tocava», justificou o maratonista francês.