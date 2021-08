Houve ouro luso-francês no primeiro dia de sempre do karaté em Jogos Olímpicos. Steven da Costa, a competir por França, sagrou-se campeão olímpico na categoria -67kg, derrotando na final o turco Eray Samdan por 5-0. Descendente de portugueses da região de Miranda do Douro e treinado pelo pai Michel da Costa, Steven é o primeiro campeão olímpico da modalidade.

As medalhas de bronze foram para o cazaque Darkhan Assadilov e para o jordano Abdelrahman Al-Masatfa.

No setor feminino, a búlgara Ivet Goranova venceu na categoria -55kg, derrotando na final a ucraniana Anzhelika Terliuga por 5-1. Goranova conquista o primeiro ouro da Bulgária, que empata com Portugal no «medalheiro» de competição.

No terceiro lugar ficaram Bettina Plank, da Áustria, e Wen Tzu-yun, de Taipé Chinês.

Ainda no setor feminino, mas na especialidade Kata, que consiste num conjunto de movimentos de ataque e defesa diante de um oponente virtual, com os karatecas e a serem avaliados pelo desempenho técnico e atlético, a vitória foi Sandra Sánchez, de Espanha.

A espanhola bateu na final Kiyou Shimizu, somando 28,06 pontos, contra o 27,88 da japonesa. O bronze foi para a italiana Viviana Bottaro e para Grace Lau, de Hong Kong.